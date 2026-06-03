Не прощёлкай лёгкие. Как помочь курящим детям

«Главный совет для родителей у меня всегда один — не курите сами. Как бы вы ни воспитывали детей, они всё равно будут похожи на вас. Если вы сами ходите с сигаретой в зубах, то и дети будут курить, — рассказывает Михаил Гойко. — Общаясь с детьми в школах, я провожу очень классный эксперимент: прошу их показать большим пальцем вверх, а сам поворачиваю его вниз. И знаете, что делают ученики? Они все вслед за мной показывают вниз. Мы делаем то, что видим, а не то, что слышим. 70% информации поступает через глаза. Поэтому родителям нужно показывать хороший пример».