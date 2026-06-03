Не прощёлкай лёгкие. Как помочь курящим детям

По статистике, которую озвучивают врачи, примерно 50% школьников Пермского края хоть раз да пробовали курить. Четверть таких детей продолжают употреблять никотинсодержащую продукцию время от времени, а 7−10% — дымят постоянно.
Как родителям понять, что их ребёнок попал в зависимость? Чем это опасно? Что делать папам и мамам? Об этом рассказали главный детский ЛОР-врач Минздрава Пермского края, заведующий ЛОР-отделением № 2 Краевой детской клинической больницы (КДКБ) Александр Шишкин и заведующий отделением медицинской профилактики Городской клинической поликлиники № 5, врач-терапевт, специалист по отказу от курения Михаил Гойко.
Из класса — в реанимацию.
В последние годы число курящих школьников в Пермском крае оставалось примерно на одном уровне, говорит Михаил Гойко. Врачи надеются, что в скором времени ситуация улучшится: они возлагают большие надежды на региональный закон, который вступил в силу 1 марта и запретил продажу вейпов. В сентябре ограничения ужесточат. Нельзя будет также хранить и распространять такую никотинсодержащую продукцию. Нарушителям грозят серьёзные штрафы. Продолжится и антитабачная пропаганда как среди школьников, так и среди их пап и мам.
«Работая в школах, я часто слышу от учителей о случаях, когда родители сами покупают детям вейпы, поскольку не считают эти устройства чем-то опасным. Бывает, папы даже ругаются с педагогами, если те забирают “электронки” у ребят. Поэтому просвещать нужно в том числе и взрослых, — рассказывает Михаил Гойко. — Если мы спросим у родителей, дадут ли они ребёнку табак, 99% скажут нет. А вот к вейпам другое, более снисходительное отношение. Но они тоже опасны».
Чаще всего дети впервые пробуют курить в 11−12 лет, используя для этого «электронки». Такие приспособления очень быстро вызывают сильную никотиновую зависимость и наносят огромный вред здоровью.
«При курении идёт воздействие токсических веществ на весь организм. Всё начинается с полости рта, где возникают воспалительные заболевания, к примеру, хронические пародонтиты, гингивиты. Следующими поражаются ЛОР-органы: нос, горло, уши, где могут возникнуть фарингиты, тонзиллиты, риниты и т. д. Самый грозный недуг — это хроническое заболевание гортани, — отмечает Александр Шишкин. — Затем отравляющие вещества распространяются в нижние дыхательные пути. Результатом может стать хронический бронхит. Это так называемый кашель курильщика. Также в этом “букете” —заболевания сердечно-сосудистой системы. Повышается риск инсультов и инфарктов».
Детский организм может отреагировать на вейп самым печальным образом: в реанимацию КДКБ раз в несколько месяцев поступает отравившийся никотинсодержащей продукцией ребёнок. Были даже летальные случаи.
Попкорн заказывали?
И обычные сигареты, и электронные приспособления для курения вредны — это факт, отмечают врачи. При этом последствия и скорость их наступления — разные.
«При курении вейпов никотин быстрее доставляется в клетки. Поэтому с точки зрения токсического воздействия на организм электронные приспособления опаснее. При их использовании быстрее развиваются осложнения, — рассказывает Александр Шишкин. — Обычные сигареты чаще вызывают онкологические заболевания».
Любителям табака в том числе грозят рак гортани (обычно он приходит к курильщикам со стажем в 15−20 лет) и хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), её обычно выявляют у пациентов старше шестидесяти.
«А вейпы чреваты EVALI — это острое ингаляционное поражение лёгочной ткани. Альвеолы бронхов теряют свою эластичность и не могут в полной мере участвовать в снабжении организма кислородом. Этот недуг ещё называют попкорновой болезнью, поскольку при дыхании у пациентов в лёгких слышны щелчки, — говорит Михаил Гойко. — Сравнивать табак и “электронки” — это то же самое, что рассуждать: вреднее вдыхать из выхлопной трубы пары 92-го или 95-го бензина».
Самое главное, что курение серьёзно снижает качество жизни. И речь не только о неприятном запахе, кашле и боли в горле. В случае сосудистых катастроф (инсультов и инфарктов), вызванных длительным курением, пациент может стать инвалидом и до самой смерти остаться прикованным к постели.
В ответе за родных.
Почти всегда дети начинают курить, следуя дурному примеру своих родных. Обычно это мама или папа.
«Часто бывает, что старшие братья или сёстры дают младшему ребёнку затянуться. В его организм мгновенно поступает высокая доза никотина. Нарушается процесс передачи сигнала в периферической нервной системе. Это очень опасно. Дыхательная система может просто отключиться. Работа её возобновляется только после выведения токсина из организма», — объясняет Михаил Гойко.
До тех пор ребёнок находится на ИВЛ, если, конечно, он своевременно попал в больницу. В противном случае не исключается гибель.
Большой вред здоровью наносит и пассивное курение. Даже когда речь идёт об электронных сигаретах.
«В парах содержатся глицерин и диацетил — маслянистые вещества, которые оседают не только на всех поверхностях (можно провести по ним пальцем и почувствовать липкий слой), но и органах дыхания как активного, так и пассивного курильщика, — рассказывает Михаил Гойко. — Особенно велик вред, когда взрослый дымит при ребёнке в замкнутом непроветриваемом пространстве. Можно даже сказать, что пассивное курение считается более опасным, чем активное».
Дело в том, что организм любителей табака со временем в некоторой степени адаптируется к токсину. К примеру, из бронхов ядовитые вещества выталкиваются с помощью кашля. У некурящих людей такого механизма нет. Их организм не знает, что делать с токсином.
Только спокойствие.
Специалисты советуют родителям пристрастившихся к курению детей не устраивать скандалы. Необходимо спокойно обсудить ситуацию, обратиться за помощью к специалистам (психологу, терапевту и т. д.).
«Главный совет для родителей у меня всегда один — не курите сами. Как бы вы ни воспитывали детей, они всё равно будут похожи на вас. Если вы сами ходите с сигаретой в зубах, то и дети будут курить, — рассказывает Михаил Гойко. — Общаясь с детьми в школах, я провожу очень классный эксперимент: прошу их показать большим пальцем вверх, а сам поворачиваю его вниз. И знаете, что делают ученики? Они все вслед за мной показывают вниз. Мы делаем то, что видим, а не то, что слышим. 70% информации поступает через глаза. Поэтому родителям нужно показывать хороший пример».
Некоторые родители стараются игнорировать проблему, полагая, что она решится сама собой. Этого ждать не стоит, говорят специалисты.
«Начать можно с похода в отделение медицинской профилактики при поликлинике, центр здоровья или к психологу. Важно донести до ребёнка, что никотин вызывает кратковременный выброс дофамина — гормона счастья, который производит наш собственный организм. Добиться этого эффекта можно множеством других способов. В их числе занятия спортом, путешествия, знакомство и общение с интересными людьми и т. д.», — df7 советует специалист по отказу от курения.
Усугубляет ситуацию тот факт, что курение нередко становится для детей способом социализации. Они видят, что их сверстники дымят, и считают, что заслужат уважение, если будут делать так же.
«Следует объяснить ребёнку, что завоевать авторитет он может другими методами, к примеру, с помощью достижений в спорте, лидерских качеств. Не нужно курить, чтобы казаться лучше. Родителям необходимо по максимуму занимать детей секциями и кружками. Тогда не будет времени на дурные пристрастия», — считает Александр Шишкин.
Информацию о том, как бросить курить, можно найти в литературе и интернете, но в этом случае следует пользоваться заслуживающими доверия официальными источниками, к примеру, сайтом Минздрава Пермского края.
Доверяй, но проверяй.
Как родителям понять, что их ребёнок пристрастился к никотину? По словам специалистов, на это могут указывать несколько признаков. Первый — специфический (табачный или приторно сладкий) запах от одежды, рук, волос.
«Дети не могут соблюдать все правила конспирации. Где-нибудь что-нибудь да выпадет: зажигалка, пачка сигарет, вейп или зарядное устройство от него. Если родители бдительны и участвуют в жизни детей, то не пропустят это», — считает Александр Шишкин.
Также возможны нарушения здоровья: кашель, частые простудные заболевания, головокружение.
«Меняется поведение ребёнка. Он становится скрытным, замкнутым, заторможенным. Если зависимый ребёнок долго не может покурить, то злится, нервничает, остро реагирует на всё, пытается уединиться, чтобы подымить», — добавляет Михаил Гойко.
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