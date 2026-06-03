От Лукоморья до Онегина. Как в Волгограде отпразднуют Пушкинский день 6 июня

6 июня — это особая дата для всех, кто любит русский язык и литературу. В этот день 227 лет назад родился Александр Сергеевич Пушкин, который по сей день является главным и самым любимым поэтом России. И не случайно 6 июня отмечают также и как День русского языка — именно Александру Сергеевичу мы обязаны рождением того русского литературного языка, который используем и поныне.
О том, какие наиболее интересные события пройдут в Волгограде и области 6 июня, узнавал «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье".
От Лукоморья до Онегина.
Горьковская областная научная библиотека уже не один год является культурно-просветительским центром региона, и не случайно именно здесь пройдёт целая программа разных событий в память о великом поэте.
Одновременно в библиотечном центре будут отмечать и День русского языка.
На разных площадках организуют игры, конкурсы, концертные зоны. Программа рассчитана как на взрослых, так и на детей. В библиотеке обещают: каждый гость откроет для себя новые страницы в многотомном наследии великого поэта.
Торжества начнутся уже в среду, 3 июня, интеллектуальной игрой «От Лукоморья до Онегина» (12+).
«Участники смогут проверить свои знания о жизни и творчестве поэта и вспомнить главных пушкинских героев — от сказочных образов Лукоморья до глубоких характеров романа в стихах “Евгений Онегин”», — рассказали в библиотеке.
6 июня, в день рождения поэта, в Региональном центре информационных ресурсов Президентской библиотеки состоится игра «Тайный совет Пушкина» (12+).
По словам организаторов, участники смогут окунуться в атмосферу пушкинской эпохи, проявить эрудицию и командный дух. Будет возможность вступить в команду единомышленников-почитателей Александра Пушкина.
Литературная викторина.
Сотрудники библиотеки в этот день будут работать и вне её стен. В Волгоградском государственном театре «Царицынская опера» они проведут литературную викторину «Гений русской словесности» (12+), посвящённую Пушкинскому дню России и Дню русского языка.
И ещё одна литературная викторина пройдёт 11 июня в секторе редких и ценных изданий главной библиотеки региона. Она будет называться «Этот необыкновенный Пушкин» (6+). Участники узнают, что скрывают страницы самых старинных пушкинских изданий, встретятся с живыми загадками сказок и поэм.
Зазвучат романсы.
В такой праздник разве можно обойтись без музыки? Строки Александра Сергеевича стали основой для многих песен и романсов. Их тоже можно будет услышать в ближайшие дни. Так, 4 июня в Горьковской библиотеке состоится «Пушкинский праздник» (12+) — концерт ко Дню рождения поэта. Гостей ждут в актовом зале.
«Строки поэта давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, — рассказали организаторы. — Сказки Пушкина — это первые волшебные миры, которые открываются нам в детстве. Его стихи сопровождают нас на протяжении всего пути — от школьных уроков до зрелых размышлений. В России 6 июня отмечается с особым трепетом, ведь Пушкин — это наша душа и гордость. Концерт в такой день будет наполнен красотой русской музыки и глубиной пушкинского слова».
Прекрасные строки Пушкина на концерте оживут в исполнении студентов Волгоградскогогосударственного института искусств и культуры. Гости услышат романсы и музыкальные композиции, на которые вдохновило творчество поэта.
В гостях у сказки.
И в других библиотеках региона готовятся к празднику. Так, 5 июня библиотека для молодёжи проведёт для читателей литературную игру «В гостях у героев Пушкина» (6+). Гостей ждёт настоящее погружение в мир стихов и сказок великого поэта. Они смогут прочесть любимые произведения вслух, увидеть театрализованные мини-постановки, а также поучаствовать в викторине на знание пушкинских строк и сюжетов.
Пушкин в соцсетях.
В Волжском собираются устроить фестиваль «Читайте Пушкина, друзья!», инициатором которого выступила муниципальная библиотечная система.
Для придания масштаба празднику здесь выбрали онлайн-формат, что позволит участвовать в событии любителям поэзии из разных регионов.
Все желающие могут снять видео с чтением произведений великого классика, заполнить анкету и прислать ролик.
И уже 6 июня в официальном сообществе Центральной городской детской библиотеки в «ВКонтакте» появятся видео участников. После этого авторы смогут выложить ролики в социальных сетях с определёнными хэштэгами. Таким образом видео в честь нашего любимого поэта увидит большая аудитория.
«Самый родной и любимый».
Уроки, викторины и конкурсы в честь Пушкина будут проходить также в школах и библиотеках по всему региону. Праздновать день рождения поэта станут и в семьях.
«У нас в семье четверо детей, и мы очень стараемся приучить их к чтению, к хорошей книге, — рассказала жительница Волжского Ольга Акимова. — Конечно, первый автор, с которым мы их знакомим, — это Пушкин. Наши дети любят и хорошо знают его сказки, очень их любят. А потом, по мере взросления, даём им прочитать и другие произведения — стихи, прозу, ведь в его книгах можно найти ответы на самые разные вопросы. В день рождения поэта мы читаем его стихи вслух, играем в узнавание его произведений. У нас этот праздник очень любят дети, да и мы, взрослые, его ждём с нетерпением. Пушкин остаётся самым родным и любимым, на все времена!».