Ученые нашли новый неожиданный способ лечить депрессию

В исследовании участвовали 30 взрослых с умеренной или тяжелой депрессией, которым не помогали стандартные антидепрессанты. Половина добровольцев получила препарат, применяемый при ревматоидном артрите, остальные — плацебо. Через четыре недели ремиссию зафиксировали примерно у 54% пациентов из основной группы против 31% среди участников, получавших плацебо. Наиболее заметный эффект наблюдали у людей с высоким уровнем С-реактивного белка в крови.