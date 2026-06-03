Ученые нашли новый неожиданный способ лечить депрессию

Ученые из Бристольского университета сообщили о результатах исследования нового подхода к лечению депрессии. Специалисты выяснили, что воздействие на воспалительные процессы в организме помогло части пациентов с устойчивой к терапии депрессией добиться ремиссии.
В исследовании участвовали 30 взрослых с умеренной или тяжелой депрессией, которым не помогали стандартные антидепрессанты. Половина добровольцев получила препарат, применяемый при ревматоидном артрите, остальные — плацебо. Через четыре недели ремиссию зафиксировали примерно у 54% пациентов из основной группы против 31% среди участников, получавших плацебо. Наиболее заметный эффект наблюдали у людей с высоким уровнем С-реактивного белка в крови.
Авторы исследования отметили, что у части пациентов уменьшились усталость, тревожность и внутреннее напряжение, а также улучшились концентрация внимания и аппетит. Ученые связывают этот результат с влиянием на воспалительные механизмы, которые могут играть роль в развитии депрессии.
Ученые пришли к выводу, что в будущем врачи могут точнее подбирать лечение с учетом особенностей организма конкретного пациента. Однако специалисты подчеркивают: исследование было небольшим, поэтому самостоятельно менять назначенную терапию или искать этот препарат без рекомендации врача не следует, — пишет «Рlanet-today».
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