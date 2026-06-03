В одну из азиатских столиц запустили прямой рейс из Астаны

«В настоящее время монгольская авиакомпания Hunnu Air выполняет регулярные рейсы по маршруту Алматы — Улан-Батор с частотой три рейса в неделю. С 6 июня количество рейсов по данному маршруту увеличивается до четырех в неделю. Тем самым общее количество рейсов между Казахстаном и Монголией увеличится до шести в неделю по двум авиамаршрутам», — сообщили в ведомстве.