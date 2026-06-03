Как в Волгограде отпразднуют Пушкинский день 6 июня

«У нас в семье четверо детей, и мы очень стараемся приучить их к чтению, к хорошей книге, — рассказала жительница Волжского Ольга Акимова. — Конечно, первый автор, с которым мы их знакомим, — это Пушкин. Наши дети любят и хорошо знают его сказки, очень их любят. А потом, по мере взросления, даём им прочитать и другие произведения — стихи, прозу, ведь в его книгах можно найти ответы на самые разные вопросы. В день рождения поэта мы читаем его стихи вслух, играем в узнавание его произведений. У нас этот праздник очень любят дети, да и мы, взрослые, его ждём с нетерпением. Пушкин остаётся самым родным и любимым, на все времена!».