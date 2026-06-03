Из воронежского «Факела» уйдут селекционер Самедов и спортивный директор Котов

Как сообщал «Ъ-Черноземье», вчера, 2 июня, генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе объявил, что обратился к губернатору Воронежской области Александру Гусеву с просьбой не рассматривать возможность продления на следующий сезон его контракта с клубом, также истекающего 15 июня. Свое решение спортивный функционер объяснил семейными и личными обстоятельствами. Глава региона принял отставку господина Асхабадзе, поблагодарил его за «годы плодотворной совместной работы и значительный вклад в развитие воронежского футбола», а также выразил уверенность, что на пост руководителя футбольного клуба «придет достойный специалист, который продолжит работу по развитию команды».