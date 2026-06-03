Красноярцам объяснили, обязаны ли воспитатели гулять с детьми в дождь

По данным ведомства, согласно СанПиН 1.2.3685−21, минимальная продолжительность прогулок для детей до 7 лет — не менее 3 часов в день. Однако длительность сокращается при неблагоприятных условиях: температура ниже −15°С и ветер более 7 м/с. Дождь в этих критериях не упоминается.