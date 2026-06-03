Красноярцам объяснили, обязаны ли воспитатели гулять с детьми в дождь

Одна из жительниц Красноярска задалась вопросом, должны ли воспитатели в детском саду водить детей на прогулку в дождливую погоду. Ответ на этот вопрос рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, согласно СанПиН 1.2.3685−21, минимальная продолжительность прогулок для детей до 7 лет — не менее 3 часов в день. Однако длительность сокращается при неблагоприятных условиях: температура ниже −15°С и ветер более 7 м/с. Дождь в этих критериях не упоминается.
Также на групповых площадках должны быть теневые навесы для защиты от осадков, солнца и ветра.
Прямого запрета или обязанности гулять в дождь нет. Решение остаётся за администрацией детского сада, которая ориентируется на интенсивность осадков.
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