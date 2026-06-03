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Красноярцам объяснили, обязаны ли воспитатели гулять с детьми в дождь

Минимальная продолжительность прогулок для детей до 7 лет — не менее 3 часов в день.

Одна из жительниц Красноярска задалась вопросом, должны ли воспитатели в детском саду водить детей на прогулку в дождливую погоду. Ответ на этот вопрос рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, согласно СанПиН 1.2.3685−21, минимальная продолжительность прогулок для детей до 7 лет — не менее 3 часов в день. Однако длительность сокращается при неблагоприятных условиях: температура ниже −15°С и ветер более 7 м/с. Дождь в этих критериях не упоминается.

Также на групповых площадках должны быть теневые навесы для защиты от осадков, солнца и ветра.

Прямого запрета или обязанности гулять в дождь нет. Решение остаётся за администрацией детского сада, которая ориентируется на интенсивность осадков.

Ранее мы сообщали, что красноярцам рассказали, как одеваться в лес, чтобы не подцепить клеща.