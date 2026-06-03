Быть активным. Расписание мероприятий Сибдолголетия с 3 по 17 июня

Пожилые люди в Красноярском крае могут бесплатно заниматься различными видами активностей.
На портале Сибдолголетия уже появились новые мероприятия в сфере культуры, физической активности, туризма и других направлений, на которые можно попасть бесплатно. Для этого нужно зайти на сайт, войти в личный кабинет, выбрать мероприятие, которое хотите посетить, и нажать кнопку «Записаться».
Волонтёрский час.
Волонтёрский час — это время для любых волонтёров или объединений, когда каждый может поделиться своими умениями с получателями социальных услуг. Только для волонтёров и получателей социальных услуг.
17.06.2026 в 15.00.
Красноярск, пер. Вузовский, 5.
Познавательная программа «Красноярск в годы Великой Отечественной войны».
В рамках мероприятия состоится тематическая экскурсия по обновлённому музею «Мемориал Победы» для людей почтенного возраста, показ документального фильма об истории музея, а также мастер-класс по поиску участников Великой Отечественной войны с помощью Книг памяти и интернет-ресурсов.
04.06.2026 в 14.00; 11.06.2026 в 14.00.
Красноярск, ул. Дудинская, 2а.
Беседа «Традиции России — наследие поколений» (ко Дню России).
Об уникальных обрядах и самобытных праздниках енисейских сибиряков расскажет краевед, историк Борис Ермолаевич Авдюсев. Традиции и обычаи — важный элемент сплочения семьи, они помогают человеку узнать о своих корнях и осознать связь с предыдущими поколениями. Участники мероприятия послушают о создании родословного древа. Об этом расскажет Александр Меркулов, директор Центра профориентации «Профкомпас».
11.06.2026 в 12.00.
Красноярск, ул. Волжская, 29.
Мастер-класс по работе с ЕЦП для граждан старшего возраста.
Мастер-класс поможет найти ответы на вопросы по работе на платформе, стать учебным пособием при изучении порядка оказания услуг в электронном виде и раскрыть другие темы.
09.06.2026 в 10.00.
Красноярск, ул. Семафорная, 433/2.
«Загляните в семейный альбом».
Час семейных воспоминаний, в ходе которого пройдёт беседа о ценностях и традициях семьи, а также исполнение песен и чтение стихов. В рамках мероприятия пройдёт фотовыставка памятных фотографий.
16.06.2026 в 11.00.
Красноярск, ул. 40 лет Победы, 12, пом. 557.
Встреча шахматистов «Дебют».
Шахматный клуб для пенсионеров — уютное пространство, где опытные игроки могут насладиться любимой игрой, обменяться тактическими секретами, завести новые знакомства и приятно провести свободное время в интеллектуальной атмосфере.
04.06.2026 в 11.00; 11.06.2026 в 11.00.
Красноярск, пр. Металлургов, 20а, оф.130.
Физкультурно-оздоровительные занятия в «Платинум Арене Красноярск» с 1 по 30 июня.
Программа включает разнообразные направления, направленные на поддержание физической активности и укрепление организма. Суставная гимнастика: комплекс упражнений, способствующих укреплению суставов и поддержанию подвижности всего тела; йога: мягкая практика, позволяющая развить гибкость, повысить тонус мышц и снять стресс. Занятия проходят в комфортной атмосфере под руководством опытных инструкторов, учитывающих индивидуальные особенности каждого участника.
С понедельника по четверг в 12.00 и 13.30.
Красноярск, ул. Лесников, 21.
Северная ходьба.
Татышев-парк зовет на прогулку! Присоединяйтесь к группе «северной ходьбы» — это отличный способ укрепить здоровье, насладиться природой и зарядиться энергией. Приходите всей семьёй, будет весело и полезно!
08.06.2026 в 10.00; 10.06.2026 в 10.00; 15.06.2026 в 10.00; 17.06.2026 в 10.00.
Красноярск, ул. Волжская, 29.
Обратите внимание, что накануне мероприятия пользователям необходимо зайти на сайт и посмотреть, нет ли изменений в расписании. Со всеми техническими сложностями при регистрации на портале или записи на мероприятие вам помогут разобраться по телефону 122, а также в офисе «Сибирского долголетия» на пр. Мира, 7а, оф. 503.