Быть активным. Расписание мероприятий Сибдолголетия с 3 по 17 июня

На портале Сибдолголетия уже по­явились новые мероприятия в сфере культуры, физической активности, туризма и других направлений, на которые можно попасть бесплатно. Для этого нужно зайти на сайт, войти в личный кабинет, выбрать мероприятие, которое хотите посетить, и нажать кнопку «Записаться».