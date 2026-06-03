АСТАНА, 3 июн — Sputnik. В Казахстане пасеки обязали получать ветеринарные паспорта, сообщили в мажилисе парламента.
Палата приняла закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пчеловодства».
«Поправки направлены на совершенствование законодательства в области пчеловодства и племенного животноводства», — говорится в сообщении.
Документ вводит новые понятия: «племенная пчелиная матка», «трутень», «пункт инструментального осеменения», «изолированный случной пункт».
Кроме того, закон закрепляет понятие натурального меда.
«Норма направлена на противодействие обороту фальсифицированной продукции и защиту прав потребителей», — подчеркивается в сообщении.
Для обеспечения ветеринарной безопасности вводится ветеринарный паспорт пасеки. Новый закон позволит вести учет пасек, своевременно проводить профилактические и лечебные мероприятия, а также снизить риски распространения заболеваний пчел.
«В целях предотвращения конфликтов между пчеловодами и рационального использования медоносной базы устанавливается требование о размещении стационарных и кочевых пасек на расстоянии не менее пяти километров друг от друга», — подчеркивается в сообщении.
Документ расширяет полномочия местных исполнительных органов. Они будут организовывать и проводить научные исследования в области охраны, воспроизводства и использования пчел.