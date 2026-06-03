Можно ли добиться успеха вне Москвы? Новый подкаст для молодёжи

Почему не стоит бояться ошибиться с выбором профессии? Обязательно ли уезжать в Москву, чтобы построить успешную карьеру? И какие возможности сегодня есть у молодых людей в Нижегородской области? Эти темы стали главными в новом выпуске подкаста проекта «Молодёжь меняет мир».
Участниками разговора стали студенты нижегородских вузов Софья Барсукова, Артём Шелудешев, Полина Комарова и Иван Будаков. Они обсудили популярные мифы о поступлении, востребованные профессии, перспективы IT-сферы и инженерных специальностей, а также поделились собственным опытом поиска своего пути.
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Гости подкаста сошлись во мнении, что успех сегодня всё меньше зависит от географии и всё больше — от личной инициативы, готовности учиться и получать практический опыт. Отдельное внимание участники уделили вопросу самоопределения. По их словам, выбор профессии в 17−18 лет не является окончательным решением на всю жизнь, а смена направления обучения или работы — нормальная часть профессионального развития.
Одной из самых ярких стала история студента ННГУ имени Н. И. Лобачевского Ивана Будакова, который ещё в 14 лет разработал собственный проект голосового помощника, принял участие в телевизионном шоу и получил миллион рублей на дальнейшее обучение и развитие. Вместе с тем, в выпуске обсудили востребованные рабочие и инженерные специальности, меры поддержки молодых специалистов, условия для жизни и учёбы в Нижнем Новгороде, а также фестивали, образовательные проекты и другие возможности для самореализации молодёжи в регионе.
В подкасте прозвучали мнения жителей Нижнего Новгорода о том, насколько город можно считать молодёжным и какие перспективы он открывает для студентов и начинающих специалистов.
Подкаст подготовлен в рамках проекта «Молодёжь меняет мир», который рассказывает о возможностях для профессионального роста, образования и самореализации молодых жителей Нижегородской области.
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