Можно ли добиться успеха вне Москвы? Новый подкаст для молодёжи

Одной из самых ярких стала история студента ННГУ имени Н. И. Лобачевского Ивана Будакова, который ещё в 14 лет разработал собственный проект голосового помощника, принял участие в телевизионном шоу и получил миллион рублей на дальнейшее обучение и развитие. Вместе с тем, в выпуске обсудили востребованные рабочие и инженерные специальности, меры поддержки молодых специалистов, условия для жизни и учёбы в Нижнем Новгороде, а также фестивали, образовательные проекты и другие возможности для самореализации молодёжи в регионе.