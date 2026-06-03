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Дончанам напомнили о штрафах за публикацию в соцсетях последствий атак БПЛА

В Ростовской области продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак и ее размещение в социальных сетях. Предупреждение опубликовала пресс-служба правительства региона.

В Ростовской области продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак и ее размещение в социальных сетях. Предупреждение опубликовала пресс-служба правительства региона.

Указ о запрете съемки был принят 8 августа 2025 года. «Соответствующее решение было принято для обеспечения безопасности и защиты государственных интересов, предотвращения утечки информации, представляющей оперативный интерес, защиты жизни и здоровья военнослужащих, обеспечения безопасности граждан», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что за несанкционированную съемку и распространение материалов в соцсетях предусмотрены штрафы. Так, для жителей региона они составляют от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб., а для юридических лиц — от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб.

Вместе с тем, запрет не касается органов публичной власти и лиц, которые публикуют информацию, полученную из официальных источников с указанием ссылки на них.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ночью 3 июня силы ПВО сбили беспилотники в Миллеровском районе.

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