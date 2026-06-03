«Свиная лилия»: в Крыму зацвел самый вонючий цветок

Несмотря на отвратительный для человека запах, у аронника есть и почитатели. Кабаны охотно поедают растение, за что оно получило народное название «свиная лилия». Встретить вонючий цветок можно не только у озера Кастель, но и в лесах Южного берега Крыма, предгорьях, среди кустарников и лесопосадок по всему полуострову, передают наши коллеги из «Крымского информационного агентства».