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«Свиная лилия»: в Крыму зацвел самый вонючий цветок

В Крыму зацвел аронник удлиненный — самый вонючий цветок полуострова.

Источник: Комсомольская правда

В районе озера Кастель началось цветение аронника удлиненного — растения, которое местные жители и туристы прозвали самым вонючим цветком Крыма. Его цветки испускают запах, напоминающий экскременты или падаль. Этим приторным ароматом растение привлекает насекомых-опылителей. Для большего эффекта цветки окрашены в «мясной» цвет.

Несмотря на отвратительный для человека запах, у аронника есть и почитатели. Кабаны охотно поедают растение, за что оно получило народное название «свиная лилия». Встретить вонючий цветок можно не только у озера Кастель, но и в лесах Южного берега Крыма, предгорьях, среди кустарников и лесопосадок по всему полуострову, передают наши коллеги из «Крымского информационного агентства».

Аронник ядовит, однако отравиться им практически невозможно: его ягоды имеют горький вкус и сильный запах, а проглотить их трудно. А вот если сорвать цветок, неприятный запах может въесться в руки и сохраняться долгое время.

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