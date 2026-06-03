Программу Международного фестиваля искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор» в горах открыл театр «Астана Балет»

«В Казахстане “Астана Балет” задал высокий стандарт визуального оформления спектаклей. Поэтому наши художники по костюмам уделяют огромное внимание деталям — от вышивки до качества тканей». — рассказывает художественный руководитель «Астана Балет» Нурлан Канетов. — «Постановка, которую театр впервые представил в России сегодня, стала культурной визитной карточкой нашей страны. В ней — её традиции, дух. Россия и Казахстан всегда были дружественными странами. И для нас естественно сохранять эту дружбу и выстраивать культурный диалог, знакомя россиян с красотой казахской национальной хореографии».