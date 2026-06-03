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Более 23,5 тысячи фур со скрытыми номерами выявили в Ростовской области

В Ростовской области усилили контроль за фурами со скрытыми номерами.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в Ростовской области выявили более 23,5 тысячи случаев, когда на большегрузах были специально скрыты государственные регистрационные знаки. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр транспорта Алена Беликова.

Глава донского минтранса отметила, что проблема сокрытия номеров при проезде пунктов весогабаритного контроля — серьезный вызов для дорог. Перегруженный транспорт наносит ущерб проезжей части. После этого на восстановление требуются значительные затраты.

— Проводим работу по модернизации пунктов весогабаритного контроля, внедряя технологии для распознавания скрытых номеров. Важно, чтобы каждый осознавал: попытки избежать ответственности бесполезны, а ущерб от перегруженного транспорта ложится тяжелым бременем на бюджет региона, и в конечном счете — на каждого жителя, — напомнила Алена Беликова.

Дополнительные меры контроля за номерами включают не только техническое перевооружение, но и усиление межведомственного взаимодействия.

— Главная цель не столько наказать, сколько предотвратить ущерб, сохранив дорожное покрытие и обеспечив безопасность, — подчеркнула Алена Беликова.

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