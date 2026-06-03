Аграриям Красноярского края компенсировали затраты на покупку более 730 единиц техники и оборудования

«На одного получателя по этому направлению поддержки предусмотрено не более 20 млн рублей. Однако в этом году с учетом приоритетных направлений развития отрасли для организаций, реализующих проекты по повышению производительности труда или поставляющих продукцию на экспорт, лимит субсидии увеличили до 30 млн рублей», — отметил министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев.