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Аграриям Красноярского края компенсировали затраты на покупку более 730 единиц техники и оборудования

Из регионального бюджета возмещается до 30% затрат на приобретенную в лизинг или по договорам купли-продажи сельхозтехнику.

По итогам отбора Минсельхоза края поддержку получат 128 сельхозпредприятий.

Субсидию из регионального бюджета аграриям предоставят на возмещение части затрат на покупку 739 единиц сельхозтехники и оборудования.

«На одного получателя по этому направлению поддержки предусмотрено не более 20 млн рублей. Однако в этом году с учетом приоритетных направлений развития отрасли для организаций, реализующих проекты по повышению производительности труда или поставляющих продукцию на экспорт, лимит субсидии увеличили до 30 млн рублей», — отметил министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев.

Из регионального бюджета возмещается до 30% затрат на приобретенную в лизинг или по договорам купли-продажи сельхозтехнику — посевные комплексы, тракторы, комбайны, грузовые автомобили. Господдержку также получают предприятия пищевой перерабатывающей промышленности — им компенсируют часть затрат на приобретение оборудования, специализированного транспорта для перевозки продукции и ряда других позиций.

Среди получателей поддержки — АО «Андроновское». В этом году предприятию компенсировали часть покупки 10 единиц сельхозтехники.

«Посевная площадь у нас около 30 тысяч га, поэтому парк техники внушительный и постоянно требуется обновление. Каждый год стараемся что-то покупать. В этот раз приобрели три зерноуборочных комбайна, жатку, борону, фронтальный погрузчик. Поддержка, конечно, является хорошим подспорьем для предприятия», — рассказывает директор АО «Андроновское» Артем Семенов.

В этом году пройдут еще два отбора по направлению, связанному с техникой. Организации малого и среднего предпринимательства смогут за счет господдержки компенсировать половину затрат на капитальный ремонт тракторов, двигателей кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов. Этот отбор планируют провести в июне.

Также субсидию на возмещение части затрат на покупку техники и оборудования предусмотрели для индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. Отбор запланировали на июль.