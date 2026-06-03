Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержан житель Волгограда, который работал на телефонных мошенников в Калининграде

Мужчина забрал у жертвы аферистов 3,8 млн рублей.

Калининградские полицейские задержали курьера мошенников, он забрал у пенсионерки 3,8 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, задержанный — 27-летний житель Волгограда, а поймали его во время служебной командировки.

Жертвой оказалась 71-летняя жительница Калининграда. По телефону ее «развели» и рассказали историю об «осуществлении незаконных финансовых операций» и о том, что наличные нужно срочно передать курьеру. Тот подъехал к дому, женщина отдала ему все сбережения.

Полученные деньги житель Волгограда конвертировал в криптовалюту и перевел на электронные кошельки кураторов. Себе он оставил процент в качестве вознаграждения.

Заведено уголовное дело. Преступник уже в Калининграде под арестом.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше