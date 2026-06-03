Задержан житель Волгограда, который работал на телефонных мошенников в Калининграде

Жертвой оказалась 71-летняя жительница Калининграда. По телефону ее «развели» и рассказали историю об «осуществлении незаконных финансовых операций» и о том, что наличные нужно срочно передать курьеру. Тот подъехал к дому, женщина отдала ему все сбережения.