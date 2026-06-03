Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Закон о бесплатных колледжах для не сдавших ОГЭ приняли в Петербурге

Ребята смогут пойти учиться на востребованные специальности.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге приняли закон, который поможет подросткам, не сдавшим ОГЭ, получить среднее профессиональное образование в местных колледжах за счет городского бюджета. Власти считают, что так город получит квалифицированные кадры, а ребята — второй шанс не остаться на обочине.

Сейчас ситуация выглядит так: ученик не прошел государственную аттестацию и до пересдачи выпадает из процесса почти на год. Он ничего не делает, теряет время и мотивацию. Новый документ позволяет использовать этот промежуток с пользой.

— Правительство Петербурга получит право выделять деньги из городской казны на профподготовку для «двоечников». Параллельно с обучением профессии подросток будет подтягивать школьную программу и готовиться к пересдаче ОГЭ, — пояснили депутаты парламента Петербурга.

В итоге он получит сразу два документа: школьный аттестат и диплом о профессиональном образовании. Авторы инициативы уверены, что это снизит риск попадания молодежи в криминальную среду и поможет найти работу.