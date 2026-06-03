В Магадане руководителя стройкомпаний обвиняют в хищениях на 112 млн рублей

В Магаданской области следователи УМВД направили в суд уголовное дело о хищениях при строительстве на сумму свыше 112 миллионов рублей. По версии следствия, подрядчик похитил кран и получил уголь за невыполненные работы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Следственной частью СУ УМВД России по Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя строительных компаний. Ему предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый заключил договор на возведение четырёх пятиэтажных многоквартирных домов в бухте Нагаева в Магадане. Условием для сотрудничества послужила устная договорённость о передаче на возмездной основе в собственность одной из подконтрольных ему организаций производственного комплекса (завода).
При получении обещанного оборудования злоумышленник похитил со складской площадки грузоподъёмный кран. Создавая видимость работ, подрядчик получил от заказчика 150 тонн угля для отопления помещений и денежные средства в счёт оплаты услуг, которые фактически не оказал. Незаконными деньгами обвиняемый рассчитался за переданный ему завод.
К установленному сроку строительные работы в полном объёме не произвёл и расторг договор под надуманным предлогом. Ущерб от противоправных действий превысил 112,8 миллиона рублей. Максимальная санкция статей, вменяемых обвиняемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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