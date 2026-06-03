В Магадане руководителя стройкомпаний обвиняют в хищениях на 112 млн рублей

По версии следствия, обвиняемый заключил договор на возведение четырёх пятиэтажных многоквартирных домов в бухте Нагаева в Магадане. Условием для сотрудничества послужила устная договорённость о передаче на возмездной основе в собственность одной из подконтрольных ему организаций производственного комплекса (завода).