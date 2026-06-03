«Вода ледяная»: погода на калининградском побережье 3 июня

Морская вода на курортах всё ещё на любителя. Информацию «Клопс» передали спасатели.
В среду, 3 июня, искупаться можно будет только в Пионерском. В остальных местах в воду заходить категорически запрещено.
Балтийск: чёрный флаг, температура воды +10−11 °C, воздуха — +18 °C, штиль. «Вода ледяная», — комментирует спасатель. Зеленоградск: флаг чёрный. Температура воды +13 °C. Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +11 °C, воздуха — +20 °C, днём должно прогреться до +25 °C. Светлогорск: чёрный флаг, заходить в воду нельзя. Температура воды +13−14 °C, штиль. Ветер восточный. Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +10 °C.
Информация актуальна на момент публикации.