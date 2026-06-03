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В Хабаровском крае за неделю добыли 214 тысяч тонн рыбы и морепродуктов

Основной вклад в улов традиционно внес минтай, также продолжается промысел краба и креветки.

В Хабаровском крае продолжается промышленный вылов рыбы и морепродуктов, — сообщает комитет рыбного хозяйства правительства региона.

Сейчас в разных районах Дальнего Востока идёт активный промысел. В Западно-Беринговоморской зоне предприятия добывают минтай — главный промысловый вид региона.

В Охотском море и на Восточной Камчатке работают суда, которые ведут вылов трески и палтуса с приловом ската. В южных морских районах продолжается добыча краба и северной креветки.

По итогам промысловой недели общий объём добычи водных биоресурсов превысил 214 тысяч тонн. Основную долю традиционно занимает минтай.

Отмечается, что по минтаю фиксируется рост вылова по сравнению с прошлым годом. При этом по сельди показатели ниже — на промысел повлияли штормы и сокращение рабочего времени судов.

Рыбопромысловый сезон продолжается, флот работает в разных районах дальневосточных морей.