В Хабаровском крае за неделю добыли 214 тысяч тонн рыбы и морепродуктов

В Хабаровском крае продолжается промышленный вылов рыбы и морепродуктов, — сообщает комитет рыбного хозяйства правительства региона.
Сейчас в разных районах Дальнего Востока идёт активный промысел. В Западно-Беринговоморской зоне предприятия добывают минтай — главный промысловый вид региона.
В Охотском море и на Восточной Камчатке работают суда, которые ведут вылов трески и палтуса с приловом ската. В южных морских районах продолжается добыча краба и северной креветки.
По итогам промысловой недели общий объём добычи водных биоресурсов превысил 214 тысяч тонн. Основную долю традиционно занимает минтай.
Отмечается, что по минтаю фиксируется рост вылова по сравнению с прошлым годом. При этом по сельди показатели ниже — на промысел повлияли штормы и сокращение рабочего времени судов.
Рыбопромысловый сезон продолжается, флот работает в разных районах дальневосточных морей.