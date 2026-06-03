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Экс-глава района Воронежской области удостоен государственной награды

Валерий Кузнецов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Источник: АиФ Воронеж

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени бывшего главу Богучарского района Воронежской области Валерия Кузнецова. Соответствующий указ главы государства разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Награду Валерию Кузнецову присвоили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Отметим, что глава Богучарского района сложил полномочия по собственному желания. Решение было утверждено Советом народных депутатов на заседании 19 мая.

Ранее сообщалось, что медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была удостоена кладовщица воронежской компании.