Что известно о состоянии детей в Борисове, попавших в больницу с признаками инфекционного заболевания

В Борисове дети попали в больницу с признаками инфекционного заболевания. Подробности сообщает издание «Мiнская праўда».
Как рассказал главный врач Борисовской Центральной районной больницы Александр Дрозд, вечером 2 июня 2026 года в медучреждение обратились несколько родителей несовершеннолетних (в основном детей дошкольного возраста) по поводу нарушения пищеварения у детей.
По словам главного врача Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александра Тарасенко, в Борисове ситуация стабильная, обращений в скорую помощь или же в поликлиники от жителей не поступало.
Он добавил, что в городе проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленный на локализацию и выявление причины возникновения заболеваний предварительно инфекционной этиологии.
— Ситуация находится на контроле, — подчеркнул Тарасенко.