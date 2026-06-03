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В парке им. М. Горького открылся новый арт-объект «Сердце Матери»

В парке им. М. Горького состоялось торжественное открытие арт-объекта «Сердце Матери», приуроченное ко Дню защиты детей.

Источник: НИА Ростов

В парке им. М. Горького состоялось торжественное открытие арт-объекта «Сердце Матери», приуроченное ко Дню защиты детей.

Это качели в форме материнского силуэта, где внутри расположилось сидение для детей. Этот образ — символ безусловной любви, защиты и заботы: как мама бережно обнимает своего ребёнка, так и эта качель заключает юных ростовчан в свои объятия.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления культуры Варвара Арнаут, директор парка Марина Балберова, председатель фонда «Время добра» Надежда Зотова, а также представители региональных отделений «Матери России», «Союз женщин России», дети и их родители.

В рамках события для маленьких гостей были организованы творческие мастер-классы, веселые игры на свежем воздухе, сладкие угощения и призы.

Арт-объект «Сердце матери» стал не только новым элементом в парке, но и точкой притяжения для семейного отдыха.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.