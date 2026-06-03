В парке им. М. Горького открылся новый арт-объект «Сердце Матери»

В парке им. М. Горького состоялось торжественное открытие арт-объекта «Сердце Матери», приуроченное ко Дню защиты детей.
Это качели в форме материнского силуэта, где внутри расположилось сидение для детей. Этот образ — символ безусловной любви, защиты и заботы: как мама бережно обнимает своего ребёнка, так и эта качель заключает юных ростовчан в свои объятия.
В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления культуры Варвара Арнаут, директор парка Марина Балберова, председатель фонда «Время добра» Надежда Зотова, а также представители региональных отделений «Матери России», «Союз женщин России», дети и их родители.
В рамках события для маленьких гостей были организованы творческие мастер-классы, веселые игры на свежем воздухе, сладкие угощения и призы.
Арт-объект «Сердце матери» стал не только новым элементом в парке, но и точкой притяжения для семейного отдыха.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.