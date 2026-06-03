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В Волгоградской области в мае потеряли 52 человека

Троих их них поисковики нашли мертвыми, еще 9 до сих пор не найдены.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области поисковики Волгоградского подразделения «ЛизаАлерт» в мае 2026 года получили 52 заявки на поиск людей, которые вышли из дома и не вернулись. Троих, к сожалению, нашли погибшими. 32 человека обнаружены живыми. Волонтеры постоянно продолжают поиски, судьба еще девятерых потерявшихся в мае людей неизвестна. А кого-то ищут месяцами и даже годами.

— Поиски тех, кто не найден продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, — рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде. Волонтеры сами организуют поиски, и делают это бесплатно. Ищут не только в городе, но и в лесах. Присоединиться к добровольцам может любой желающий старше 18 лет.

ВАЖНО!

Оставить заявку на поиск человека или сообщить сведения о тех, кого ищут, можно по круглосуточному номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 8 (800)700−54−52.