В Волгоградской области в мае потеряли 52 человека

— Поиски тех, кто не найден продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, — рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде. Волонтеры сами организуют поиски, и делают это бесплатно. Ищут не только в городе, но и в лесах. Присоединиться к добровольцам может любой желающий старше 18 лет.