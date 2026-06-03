На проспекте Победы в Калининграде приступают к ремонту довоенного дома

«Целостность архитектурного облика дома дополнит единое решение по ограждениям. Их установим на подпорных стенках крыльца — здесь это не только вопрос эстетики, но и способ привести высоту ограждения к нормативу. В той же стилистике ограждения установим на балконах и у спуска в подвал», — отметили в фонде.