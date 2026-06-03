На проспекте Победы в Калининграде приступают к ремонту довоенного дома. Специалисты приведут в порядок фасад здания. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Фонда капремонта.
Жилой дом располагается на проспекте Победы, 34. Ремонтом здания займётся ООО СК «Стандарт» за 7,7 миллиона рублей.
Подрядчик укрепит и очистит кирпичную кладку, а также устранит повреждения на фасаде. Специалисты приведут в порядок декоративные обрамления окон, межэтажный и венчающий карнизы.
«Целостность архитектурного облика дома дополнит единое решение по ограждениям. Их установим на подпорных стенках крыльца — здесь это не только вопрос эстетики, но и способ привести высоту ограждения к нормативу. В той же стилистике ограждения установим на балконах и у спуска в подвал», — отметили в фонде.
Двухэтажное здание построили до 1945 года. Его площадь составляет 235 квадратных метров.
Фото: региональный Фонд капремонта.