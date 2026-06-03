Свыше 520 млн рублей взыскали с нижегородцев в качестве алиментов

Сумма денежных средств, взысканных на содержание детей в текущем году, превысила 521 млн рублей. Об этом сообщил главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин в ходе пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре.
По словам Юдина, благодаря применяемым мерам судебных приставов доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов, составила 91,3%.
Также главный судебный пристав региона отметил, что, к сожалению, не все родители осознают свои обязанности по материальному обеспечению собственных детей. Поэтому судебным приставам приходится восстанавливать законные интересы несовершеннолетних. Основными мерами являются обращение взыскания на доходы должников, на счета в кредитных организациях и арест имущества. Также должник может быть привлечен к уголовной ответственности в случае уклонения от уплаты алиментов.
«На текущий момент сотрудниками ГУФССП России по Нижегородской области возбуждено более 698 дел об административном правонарушении. Наказание в виде обязательных работ получили 505 человек, 7 были оштрафованы, еще 17 попали под административный арест. В отношении особо злостных неплательщиков алиментов возбуждено 319 уголовных дел. В частности, в области взыскания алиментных платежей есть случаи, когда граждане, лишенные либо ограниченные в родительских правах, пересматривают свои взгляды, меняют образ жизни и делают все возможное, чтобы восстановить родительские права и вернуть детей», — подчеркнул главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин. «Цифры статистики убедительно доказывают, что служба судебных приставов проводит большую системную работу по защите прав несовершеннолетних. Именно это ведомство обеспечивает возврат задолженности с нерадивых родителей, которые иногда забывают, что у них есть дети. И в рамках многолетнего сотрудничества с Главным управлением службы судебных приставов мы реализуем целый ряд совместных проектов. Я благодарю руководство и коллектив ГУФССП России по Нижегородской области за совместную работу!» — отметила уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.
Напомним, что должника по алиментам из Дзержинска нашли за границей.