Свыше 520 млн рублей взыскали с нижегородцев в качестве алиментов

«На текущий момент сотрудниками ГУФССП России по Нижегородской области возбуждено более 698 дел об административном правонарушении. Наказание в виде обязательных работ получили 505 человек, 7 были оштрафованы, еще 17 попали под административный арест. В отношении особо злостных неплательщиков алиментов возбуждено 319 уголовных дел. В частности, в области взыскания алиментных платежей есть случаи, когда граждане, лишенные либо ограниченные в родительских правах, пересматривают свои взгляды, меняют образ жизни и делают все возможное, чтобы восстановить родительские права и вернуть детей», — подчеркнул главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин. «Цифры статистики убедительно доказывают, что служба судебных приставов проводит большую системную работу по защите прав несовершеннолетних. Именно это ведомство обеспечивает возврат задолженности с нерадивых родителей, которые иногда забывают, что у них есть дети. И в рамках многолетнего сотрудничества с Главным управлением службы судебных приставов мы реализуем целый ряд совместных проектов. Я благодарю руководство и коллектив ГУФССП России по Нижегородской области за совместную работу!» — отметила уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.