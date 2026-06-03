В Счетной палате назвали регион с самой высокой пенсией в России

Соотношение средней пенсии со средней зарплатой в России, по данным Счетной палаты, в феврале 2026 года составило 24,3%. Для сравнения: в 2025 году было 23,3%, в 2024-м — 23,5%. «Тренд положительный, доля пенсии в заработке медленно, но растет», — сказала Изотова.