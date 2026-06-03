В Счетной палате назвали регион с самой высокой пенсией в России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Самый высокий средний размер пенсии по старости в России установлен в Чукотском автономном округе, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.
«По данным Социального фонда на 1 апреля 2026 года, средняя пенсия по старости в России выше 27,2 тысячи рублей… Самый высокий размер — в Чукотском автономном округе, более 45,5 тысячи рублей», — сообщила Изотова.
Зампред Счетной палаты уточнила, что размер пенсии каждого конкретного человека зависит прежде всего от зарплат, которые он получал в течение жизни, от отрасли и от региональных коэффициентов.
Соотношение средней пенсии со средней зарплатой в России, по данным Счетной палаты, в феврале 2026 года составило 24,3%. Для сравнения: в 2025 году было 23,3%, в 2024-м — 23,5%. «Тренд положительный, доля пенсии в заработке медленно, но растет», — сказала Изотова.
«Но здесь нужно учитывать, что многие пенсионеры получают еще и социальные доплаты, льготы, а также продолжают работать», — напомнила она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.