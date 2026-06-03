На стенде Петербурга на ПМЭФ представили макеты курорта и будущего моста

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Макеты ряда будущих проектов, в числе которых всесезонный курорт «Санкт-Петербург Марина», мост в составе Широтной магистрали скоростного движения, представлены на стенде Северной столицы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Также на стенде города представлен макет обновленного комплекса «Крестов», где планируется создать общественное пространство. Здесь также показан макет будущей трамвайной линии по маршруту «Славянка — железнодорожная станция Царское Село — Кампус СПбГУ — инновационный научно-технологический центр “Невская Дельта”.
В экспозиции Петербурга также модель контейнерного судна проекта «Римский Корсаков» и модели безэкипажных катеров «Бриз» и «Оркан». В основе этих катеров — российские двигатели и другие комплектующие.
В секторе промышленной автоматизации и роботизации гостей стенда встречает робот-ассистент.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.