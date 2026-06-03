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В Рыбинске Ярославской области состоялся фестиваль дронов «Старт»

Участники соревнований работали на авиасимуляторах и FPV-дронах.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль дронов «Старт» прошел в городе Рыбинске Ярославской области по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в министерстве социальных коммуникаций и научно-технологического развития региона.

Участники соревнований работали на разных типах оборудования. Первый — авиасимулятор, где ребята летали на виртуальной модели, но управление полностью соответствовали реальному дрону. Это позволяет нарабатывать базовую моторику. Второй — полноценные FPV-дроны, у которых нет стабилизации: пилот самостоятельно должен был удерживать аппарат в воздухе и проходить определенный маршрут.

«Эти соревнования являются частью большой комплексной программы развития беспилотных авиационных систем, и регион занимает в этой сфере одно из лидирующих мест в стране. В прошлом году мы поддержали эту инициативу областной федерации гонок дронов и выделили грант на организацию событий. Такие мероприятия объединяют спорт и технологии, помогают в профориентации и подготовке кадров», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.