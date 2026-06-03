В Рыбинске Ярославской области состоялся фестиваль дронов «Старт»

«Эти соревнования являются частью большой комплексной программы развития беспилотных авиационных систем, и регион занимает в этой сфере одно из лидирующих мест в стране. В прошлом году мы поддержали эту инициативу областной федерации гонок дронов и выделили грант на организацию событий. Такие мероприятия объединяют спорт и технологии, помогают в профориентации и подготовке кадров», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.