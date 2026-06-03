NBC: врач объяснил, почему Трамп так часто проходит медосмотры

Согласно каналу NBC News, Оз заявил, что Трамп на прошлой неделе прошел «просто обычный осмотр» — третий за последние 13 месяцев.
«Его холестерин, давление, все данные, безусловно, очень хорошие», — сказал Оз.
Также он отметил «огромную работоспособность» и «колоссальную энергию» американского лидера: «У президента действительно уникальная способность продолжать работать в любое время суток».
Один из журналистов логично спросил: «Если у президента такое хорошее здоровье, почему он постоянно проходит обследования?» В ответ Оз сказал:
Думаю, ему просто нравятся результаты… ему интересно убедиться, что все идет в правильном направлении. Он очень дотошный человек, что многие недооценивают.
Издание напоминает, что состояние здоровья Трампа неоднократно вызывало вопросы. В частности, СМИ публиковали снимки президента США, у которого были заметны синяки на руках и шее, а также макияж и повязки, прикрывающие темные пятна.