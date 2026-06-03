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В Людинове Калужской области прошел форум «Мой бизнес. Идеи и возможности»

Участники узнали, как сократить затраты, продвигать продукцию и адаптироваться к изменениям налогового законодательства.

Источник: Национальные проекты России

Третий форум «Мой бизнес. Идеи и возможности — 2026» состоялся 28 мая в городе Людиново Калужской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве развития бизнеса.

Участниками стали около 100 предпринимателей, самозанятых и жителей южных округов Калужской области, планирующих открыть собственное дело. Главными темами стали вопросы, с которыми бизнес сталкивается каждый день: где найти финансирование, как обновить оборудование, сократить затраты, продвигать продукцию и адаптироваться к изменениям налогового законодательства.

В программу вошли практические сессии по маркетингу, продажам, применению нейросетей в бизнесе, маркировке интернет-рекламы и налоговым изменениям 2026 года. Также на площадке работали консультационные стойки центра «Мой бизнес», государственного фонда поддержки предпринимательства и фонда развития промышленности Калужской области. Там каждый участник мог получить индивидуальную консультацию и задать вопросы напрямую специалистам.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.