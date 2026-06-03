В Людинове Калужской области прошел форум «Мой бизнес. Идеи и возможности»

В программу вошли практические сессии по маркетингу, продажам, применению нейросетей в бизнесе, маркировке интернет-рекламы и налоговым изменениям 2026 года. Также на площадке работали консультационные стойки центра «Мой бизнес», государственного фонда поддержки предпринимательства и фонда развития промышленности Калужской области. Там каждый участник мог получить индивидуальную консультацию и задать вопросы напрямую специалистам.