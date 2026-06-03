Погоню со стрельбой устроили в Нижегородской области ради поимки пьяного лихача

Стражи порядка рассчитывали договориться с возмутителем спокойствия по громкой связи, но тот продолжал гнать по шоссе, периодически вылетая на встречку. Мужчину не остановило даже предупреждение о возможном применении огнестрельного оружия полицейскими. В итоге им пришлось выстрелить сначала в воздух, а затем в заднее колесо машины нарушителя.