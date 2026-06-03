Погоню со стрельбой устроили в Нижегородской области ради поимки пьяного лихача

Нижегородские полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем. О нарушителе, севшем за руль после употребления крепких напитков, в отделение сообщили очевидцы.
По данным ГУ МВД России по региону, пьяный автолюбитель катался по Пильне, демонстрируя опасные для себя и других участников движения маневры. Когда полицейские попытались его остановить, он прибавил скорость и попытался скрыться.
Стражи порядка рассчитывали договориться с возмутителем спокойствия по громкой связи, но тот продолжал гнать по шоссе, периодически вылетая на встречку. Мужчину не остановило даже предупреждение о возможном применении огнестрельного оружия полицейскими. В итоге им пришлось выстрелить сначала в воздух, а затем в заднее колесо машины нарушителя.
Когда автомобиль все же остановился, оказалось что им управляет неоднократно судимый местный житель 1994 года рождения. От медицинского освидетельствования он отказался. Лихач задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде. Его «гоночный» автомобиль — «Лада Гранта» — поместили на спецстоянку.
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