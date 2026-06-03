В Красноярске обновят 18 спортивных площадок

В 2026 году в Красноярске Центр спортивных клубов возведет две новые спортивные площадки: на улице 60 лет Октября, 5 г и Суворова, 120. Как сообщили в мэрии, на первой можно будет поиграть в городки, а на второй — сдать нормы ГТО.