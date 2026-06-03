Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске обновят 18 спортивных площадок

В Красноярске обновят 18 спортивных площадок и построят две новые.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Красноярске Центр спортивных клубов возведет две новые спортивные площадки: на улице 60 лет Октября, 5 г и Суворова, 120. Как сообщили в мэрии, на первой можно будет поиграть в городки, а на второй — сдать нормы ГТО.

Также специалисты модернизируют 11 существующих спортивных сооружений, семь отремонтируют.

Работы уже стартовали на Ладо Кецховели, 65. Площадь спортивной площадки — 336 квадратных метров. До конца лета здесь планируют полностью уложить резиновое травмобезопасное покрытие, сделать сетчатое ограждение, установить новые баскетбольные стойки и футбольные ворота.

Всего в ведении Центра спортивных клубов находятся 274 площадки.

Ранее мы писали, что в Красноярске повторно объявили торги на выполнение проектно-изыскательских работ для проведения капитального ремонта улицы Карла Маркса.