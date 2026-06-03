В Красноярске обновят 18 спортивных площадок

В 2026 году в Красноярске Центр спортивных клубов возведет две новые спортивные площадки: на улице 60 лет Октября, 5 г и Суворова, 120. Как сообщили в мэрии, на первой можно будет поиграть в городки, а на второй — сдать нормы ГТО.
Также специалисты модернизируют 11 существующих спортивных сооружений, семь отремонтируют.
Работы уже стартовали на Ладо Кецховели, 65. Площадь спортивной площадки — 336 квадратных метров. До конца лета здесь планируют полностью уложить резиновое травмобезопасное покрытие, сделать сетчатое ограждение, установить новые баскетбольные стойки и футбольные ворота.
Всего в ведении Центра спортивных клубов находятся 274 площадки.
Ранее мы писали, что в Красноярске повторно объявили торги на выполнение проектно-изыскательских работ для проведения капитального ремонта улицы Карла Маркса.