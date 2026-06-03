Жителей Кубани предупредили об опасности ядовитого решеточника красного

В лесах Туапсинского округа началась тихая охота. Любители лесных даров массово собирают белые грибы и лисички. Однако глава округа Сергей Бойко выступил с важным предупреждением для всех грибников: в районе произрастает редкий и крайне опасный вид гриба — решеточник красный.
Решеточник красный — единственный представитель своего рода в России. Он занесен в Красную книгу, и его уничтожение влечет за собой уголовную ответственность. Но главная опасность заключается в его токсичности.
«Решеточник красный ядовит. Токсины содержатся в каждой его части. Чтобы получить серьезное отравление, достаточно просто прикоснуться к нему. Употреблять этот вид в пищу категорически запрещено», — написал в своем телеграм-канале Сергей Бойко.
Глава округа призвал местных жителей и туристов к максимальной бдительности. Главное правило тихой охоты остается неизменным: брать в корзину можно только те грибы, в съедобности которых вы уверены на все сто процентов.
Сергей Бойко пожелал грибникам удачного сезона, но настоятельно порекомендовал не трогать краснокнижные экземпляры и не рисковать здоровьем ради любопытства.
К слову, опасную ядовитость решеточнику могли приписать по ошибке.
«Ну, не знаю про то, что его нельзя трогать. Я, например, трогал и знаю еще других людей, кто тоже трогал, и никаких последствий это не вызывало. Даже зуда на руках никакого не было, как бывает, например, от прикосновения к крапиве или чему-то еще. То есть про ядовитость, мне кажется, нагоняют жути», — рассказал «КП»-Кубань" член экологического совета при губернаторе региона Вениамин Голубитченко.