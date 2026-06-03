Жителей Кубани предупредили об опасности ядовитого решеточника красного

«Ну, не знаю про то, что его нельзя трогать. Я, например, трогал и знаю еще других людей, кто тоже трогал, и никаких последствий это не вызывало. Даже зуда на руках никакого не было, как бывает, например, от прикосновения к крапиве или чему-то еще. То есть про ядовитость, мне кажется, нагоняют жути», — рассказал «КП»-Кубань" член экологического совета при губернаторе региона Вениамин Голубитченко.