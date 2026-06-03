В Норильске на детей напала стая бродячих собак

В Норильске, в районе мемориалов горы Шмидта, на двоих подростков напала стая бродячих псов. Один из мальчиков получил серьезные травмы. Прокуратура проводит проверку по факту. В момент нападения подростки 12 и 13 лет успели обратиться за помощью в службу спасения. После их звонка на место ЧП были направлены экстренные службы и скорая помощь. Медики отправили ребят в межрайонную больницу. [caption id= «attachment_368297» align= «aligncenter» width= «750»] Фото: прокуратура края[/caption] В прокуратуре сообщают, что по итогам проверки будет дана оценка работе ответственных должностных лиц по обеспечению отлова бездомных собак. Также прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — отмечают в надзорном ведомстве.