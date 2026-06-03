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В Курске состоялся фестиваль научно-технологических проектов

Там были представлены умная таблетница с напоминаниями, система распознавания рукописных заметок и моделирования ландшафта с использованием ИТ.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль научно-технологический проектов прошел в Курске в ходе Всероссийской образовательной инициативы «Сириус. Лето: начни свой проект». Мероприятие было организовано при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Курской области.

На фестивале были представлены 40 проектов информационной и естественно-научной направленности, которые стали реальными промышленными образцами и моделями в области IT-сферы, экологии, биологии, нанотехнологии. В их числе — умная таблетница с напоминаниями и блокировкой, система распознавания рукописных заметок, автоматическая кормушка для кошек и моделирование ландшафта с использованием информационных технологий.

Школьники познакомились с проектами в формате стендовых докладов. В ходе мероприятия они смогли детально изучить этапы разработки проектов, задать уточняющие вопросы как наставникам, так и участникам. У ребят была возможность обсудить технические решения, узнать о сложностях, возникших в процессе работы, и способах их преодоления. Живое общение позволило глубже понять суть исследовательских задач и вдохновиться новыми идеями для собственных научных проектов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.