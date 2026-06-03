В Курске состоялся фестиваль научно-технологических проектов

Школьники познакомились с проектами в формате стендовых докладов. В ходе мероприятия они смогли детально изучить этапы разработки проектов, задать уточняющие вопросы как наставникам, так и участникам. У ребят была возможность обсудить технические решения, узнать о сложностях, возникших в процессе работы, и способах их преодоления. Живое общение позволило глубже понять суть исследовательских задач и вдохновиться новыми идеями для собственных научных проектов.