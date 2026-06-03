Ученые обнаружили живые дрожжи в мумии «ледяного человека» Этци

Количество неповрежденных фрагментов ДНК дрожжей Glaciozyma и бактерии Pseudomonas sp. 5C2 оказалось значительно выше в образцах, полученных при изучении Этци в 2019 году, по сравнению с пробами 2010 года. По словам Майкснера, это свидетельствует о том, что данные микроорганизмы не только выживают, но и увеличивают свою численность, что необходимо учитывать хранителям мумии для обеспечения ее сохранности в будущем.