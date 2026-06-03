Ученые обнаружили живые дрожжи в мумии «ледяного человека» Этци

Специалисты в области молекулярной биологии разработали метод, позволивший дифференцировать бактерии микрофлоры «альпийского ледяного человека» Этци от микроорганизмов, попавших в его тело после обнаружения мумии, а также реактивировать часть этих микробов. Как сообщила пресс-служба Исследовательского центра Eurac, данная работа привела к обнаружению ранее не известного вида дрожжей, адаптированных к существованию при экстремально низких температурах.
«Проведенный нами анализ указывает, что часть этих дрожжей остается в живой, но “спящей” форме. Мы видим связь между современными и древними грибками, которые сопровождали Этци на протяжении многих тысяч лет. Это говорит о том, что мумии являются высоко изменчивыми биологическими системами, а не неизменными артефактами из прошлого», — отметил директор Института изучения мумий (Италия) Франк Майкснер, процитированный пресс-службой Eurac.
Майкснер на протяжении многих лет занимается исследованием древней мумии, обнаруженной во льдах Эцтальских Альп на границе Италии и Австрии в 1991 году. Первоначально останки были приняты за тело погибшего альпиниста, однако позднее было установлено, что возраст мумии превышает пять тысяч лет. Рядом с ней были найдены медный топор, каменные рубила, костяные орудия труда и другие артефакты.
В последнее время палеогенетиками был разработан ряд методик, позволяющих отличать древнюю ДНК микробов от генетического материала современных бактерий, дрожжей и других одноклеточных. Это побудило Майкснера адаптировать данные подходы для анализа мумии Этци, а также образцов льда и почвенных отложений, изъятых в 1991 году вместе с телом «ледяного человека» и хранящихся в Южно-Тирольском археологическом музее.
Проведенное исследование позволило изучить микрофлору кишечника Этци, расшифровать геном восьми видов присутствующих там микробов и выявить на его коже жизнеспособные колонии древних дрожжей.
Количество неповрежденных фрагментов ДНК дрожжей Glaciozyma и бактерии Pseudomonas sp. 5C2 оказалось значительно выше в образцах, полученных при изучении Этци в 2019 году, по сравнению с пробами 2010 года. По словам Майкснера, это свидетельствует о том, что данные микроорганизмы не только выживают, но и увеличивают свою численность, что необходимо учитывать хранителям мумии для обеспечения ее сохранности в будущем.