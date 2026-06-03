«Биолог должен всё знать!» О чём переживает хранитель Красной книги Прикамья

А ещё Пермь за последние два года преобразилась. Я была в Екатеринбурге — мы ходили по городу и просто плакали над их клумбами. Они заросли одуванчиками и полынью, даже в центре. А у нас красиво, необычно, долговременно. И это во многом заслуга «ГорЗеленСтроя» и его директора Екатерины Овчинниковой.