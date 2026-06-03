В Советском районе установили новые остановочные комплексы

В донской столице продолжается благоустройство транспортной инфраструктуры. Наряду с остановочными комплексами, устанавливаемыми в рамках концессионного соглашения на центральных улицах города, во всех районах Ростова ведется установка новых современных остановок за счет средств городского бюджета.
И первые такие остановочные пункты уже появились в Советском районе. Три новых павильона установлены по адресам: Коммунистический, 53, 2-я Краснодарская, 68/1 и Каратаева, 55. Остановки с усиленной закрытой крышей от дождя и солнца, антивандальными стеклами, лавочками для комфортного ожидания транспорта. Также на всех павильонах указано название остановочного пункта.
— Уверен, ростовчане по достоинству оценят новые остановки. Отмечу, что проект единый для всех районов. И до конца года в Советском районе планируем установить еще 7 таких комплексов, — прокомментировал глава города Александр Скрябин.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.