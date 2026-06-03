Плату за посещение Усьвинских Столбов и Каменного города поднимут

Есть категория людей, которые освобождены от платы за посещение ООПТ Пермского края, но должны оформить бесплатное разрешение. В частности, это жители населенных пунктов, входящих в границы ООПТ, а также пенсионеры, дети дошкольного и школьного возраста до 18 лет, малоимущие и многодетные семьи и другие лица, относящиеся к льготным категориям населения.