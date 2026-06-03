Производитель часов Путина впервые представил на ПМЭФ женскую линейку

«Женская линейка часов представлена впервые. Она была запущена несколько недель назад и уже пользуется спросом. Аудитория различная. К примеру, мужчины бизнесмены радуют своих жен и дочерей. Также часы заказывают коллекционеры», — сообщили на стенде ИПФ.