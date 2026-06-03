Выборы президента, комсомольский бизнес и незнакомец Кузя: о чем писали газеты 35 лет назад

Весьма любопытны рассуждения французского журналиста о роли СМИ. «В настоящее время французская пресса стала очень мощной силой, — сообщил он. — И порой у журналистов больше возможностей, чем у депутата национального собрания. Сегодня наша пресса — это некий противовес перед лицом государственной власти. И журналисты, можно сказать, — это привилегированная каста. Их обхаживают и деловые люди, и депутаты. Что касается финансового положения, сложно говорить о каких-то средних величинах, потому что все зависит от того, в каком издании ты работаешь, выходит ли издание в Париже или в провинции. Есть, конечно, разрыв между финансовыми возможностями журналиста и его положением. Тем не менее журналисты имеют даже налоговую скидку в 30 процентов. Это, скорее всего, сложилось исторически, и трудно объяснить, почему. Французы любят равенство во всем, тем не менее, они любят, чтобы где-то были небольшие исключения. Некоторые профессии, например коммивояжёра, манекенщицы, журналиста, — у них есть такие преимущества, и никто не смеет притронуться к ним, даже как-то говорить об этих преимуществах».