Выборы президента, комсомольский бизнес и незнакомец Кузя: о чем писали газеты 35 лет назад

В течение первой недели июня калининградские СМИ пытались выяснить, за кого стоит голосовать на выборах первого президента РСФСР, кто достоин получить приз зрительских симпатий конкурса «Мисс колледж-91» и что думает о Калининградской области побывавший здесь французский журналист. «Новый Калининград» продолжает листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.
Калининградская область, как и вся страна, готовилась в те дни к выборам президента РСФСР — Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, которая продолжала оставаться частью Советского Союза.
Напомним, что 17 марта 1991 года параллельно с референдумом о судьбе СССР прошел референдум о введении поста президента РСФСР. Эту инициативу, как сообщала «Калининградская правда», поддержало 321 829 жителей области — 61,65% от общего числа проголосовавших. Против высказалось 189 670 человек, или 36,34% участников референдума.
Выборы назначили на 12 июня. Зарегистрировано было шесть кандидатов: председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин, министр внутренних дел СССР Вадим Бакатин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, народный депутат СССР Альберт Макашов, председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков, народный депутат РСФСР Амангельды Тулеев.
«Кому быть президентом?» — так называлась подборка читательских писем, опубликованная в «Калининградской правде» за 5 июня. Мнения здесь разделились. «Отказаться от Ельцина для меня значит отказаться пусть и от крошечной, но надежды на лучшее, которую подал этот человек, внушающий веру и уважение очень многим», — писала М. Семенова.
На несуществующем сегодня светлогорском кинотеатре «Прибой» агитационные плакаты за Ельцина и афиша фильма «Бабник», который вышел в 1990 году. Автор — А. Бахтин. ГАКО.
«Мне непонятны люди, которые ходят по городу и собирают подписи в поддержку Б. Н. Ельцина, — признавался читатель (читательница?) А. Коваленко. — Что он сделал за время пребывания на посту Председателя Верховного Совета РСФСР? Помним, что больше года назад обещал через два года накормить Россию. Стало еще хуже. Раньше на Центр сваливал, доказывал, что ему мешают, а сейчас ведь все в его руках».
«Я, как и большинство россиян, его [выбор] сделал, — писал Н. Виноградов. — Я буду голосовать за Б. Н. Ельцина, потому что вся деятельность возглавляемого им республиканского парламента убеждает меня: это человек, который чувствует боль России, не мирится с разором её экономики, обнищанием народа. Он уже начал трудную работу по выводу республики из кризиса. Начал почти в безнадежной ситуации, когда неразумная политика высших властей довела и Россию, и всю страну до предела. Ему приходится преодолевать сопротивление, на него сыплются несправедливые упреки, но он не сдается, обновление России продолжается. Я надеюсь, что и мой голос поможет ему продолжить свой во многом неблагодарный труд».
«Самое главное, почему я буду голосовать за Н. И. Рыжкова, — в его деятельности, в отличие от других лидеров, не просматривается популизма и авантюризма», — говорилось в письме П. Рябенко.
Примечательно, что в этих выборах присутствовал калининградский акцент. Пусть и не очень ярко выраженный. На него обращал внимание корреспондент «Калининградки» Юрий Кочкуров в материале «Наш земляк нацелен в вице-президенты». «Что и говорить — далеко не каждый день наши земляки претендуют на должность вице-президента России. Тем более в тандеме с таким интересным кандидатом в президенты, как В. В. Жириновский, который, несмотря ни на что, продолжает завоевывать симпатии избирателей, — справедливо отмечал автор. — Итак, я в родном доме кандидата в вице-президенты РСФСР Андрея Федоровича Завидии. Вот он, этот дом, прямо напротив автобусной остановки, в поселке Красноярское Озерского района».
Впрочем, с самим Андреем Завидия, который жил в Москве, возглавляя межведомственный многопрофильный концерн «Галанд», где было занято более ста тысяч человек, корреспонденту повстречаться не довелось. Зато Кочкуров смог коротко побеседовать с отцом кандидата в вице-президенты — Федором Андреевичем, который охарактеризовал сына исключительно с положительной стороны.
«Знаю одно — парень он у меня честный, — заверил Федор Андреевич. — Когда после института немного в магазине работал, брат на него обижался: попросил разок мяса да колбасы, а Андрей ему на это: “Больше ко мне не ходи. Как я буду с продавцов спрашивать, если у самого станет рыльце в пуху?”».
Обладательница приза зрительских симпатий конкурса «Мисс колледж-91» Яна Харькова. Фото из газеты «Проспект Мира». Автор — А. Дашкевич.
Однако вице-президентом Андрею Завидии стать было не суждено. Жириновский на тех выборах занял третье место, набрав чуть менее восьми процентов голосов. Победу одержал Борис Ельцин, за которого проголосовало без малого 58 процентов избирателей. Второе место занял Николай Рыжков с почти семнадцатью процентами голосов.
А читатели газеты «Проспект Мира» тем временем определились с обладательницей приза зрительских симпатий конкурса «Мисс-колледж-91», который организовала фирма «Понарт Лимитед». Ей стала Яна Харькова из Балтийска. «Она увлеченно и серьезно занимается атлетизмом, её идеал в этом отношении известная спортсменка Гори Эверсон, что само по себе знающему человеку говорит о многом, — сообщала заметка в “ПМ”. — Кроме того, Яна прекрасно рисует (по специальности она художник), занимается оформлением витражей в кафе своего города. Тема — старый Пиллау. Любимый цвет — красный. Любимый напиток — фруктовый сок. Животных любит всех, но особое предпочтение отдает собакам». Что касается собственно приза, то он оказался достаточно скромным — всего сто рублей. Но, как говорят, дорог не подарок, а внимание…
На следующей странице «Проспекта Мира» корреспондент С. Сухова внимание обратила на бизнес под эгидой ВЛКСМ. «Комсомол и коммерция — к этому словосочетанию мы уже привыкли, — отметила автор. — Даже какая-то таинственно зловещая аура появилась вокруг бизнеса комсомольских вожаков, ставших по совместительству коммерсантами: умопомрачительные доходы, загадочные махинации, международный бартер и гуманитарная подпитка особо отличившихся бизнес-мальчиков».
Однако после такого смелого и, можно сказать, лихого начала тональность статьи резко поменялась. Журналист назвала всё изложенное ей выше «досужими разговочиками» и предложила заглянуть в подвал магазина «Радуга» (Ленинский проспект, 14 — прим. «Нового Калининграда»), где стараниями Центра молодежных инициатив Ленинградского РК ВЛКСМ открылся «Салон искусств».
Подивившись вначале высоким ценам, она признала, что в новой торговой точке всё оригинально, красиво и «без дураков». «И если, например, приравнять посещение “Салона искусств” к визитам в музей и в картинную галерею, — вы останетесь даже в финансовом выигрыше: за погляд здесь денег не берут, — заверила С. Сухова. — К тому же надо ведь и о “богатеньких гражданах” кому-то подумать, — чем им украшать свой быт, если в “Люксах” только тряпки да косметика. Так что комсомол и тут… в грязь лицом не ударил».
Автобус-гармошка на фоне магазина «Радуга». 1990-е годы. Фото из редакции «Калининградской правды», автор неизвестен. ГАКО.
Открытие «Салона искусств» не осталось незамеченным и «Калининградской правдой». Ничего про комсомольский бизнес в статье Н. Перовой «Есть на что посмотреть, есть за что платить» не говорится, зато сообщается, что проект интерьера для магазина разработан художественно-оформительским объединением «Абрис». «Первые покупатели у “Салона искусств” уже есть, есть и первая выручка. Стало быть, у давно и заметно оскудевших прилавков “Художественного салона” появились достойные конкуренты», — заключила автор.
«Художественный салон», о котором идет речь в публикации, находился в другом конце Ленинского проспекта — на пересечении с улицей Багратиона. Основной его специализацией была продажа сувенирных и художественных изделий, работ народных умельцев, картин местных художников. Открывшийся в 1965 году, он стал одной из визитных карточек Калининграда. История салона закончилась относительно недавно — всего несколько лет назад. Произошло это тихо, без шума в прессе. Сейчас в бывшем «Художественном салоне» торгуют пылесосами.
Вид жилых домов и магазинов «Художественный салон», «Трикотаж» на Ленинском проспекте. 1976 год. Автор неизвестен. ГАКО.
Зато приезд в Калининградскую область французского журналиста Жан-Поля Кауфмана освещался СМИ весьма широко. Первый заместитель главного редактора «Калининградской правды» Леонид Родименко сделал с ним большое интервью, которое было озаглавлено «Первый француз в открытом городе».
При этом автор признался, что ни одного материала Кауфмана ни он, ни его коллеги не читали. «Но сопровождавший его в поездке сотрудник ИАН (Информационное агентство Новости) Алексей Володькин, он же переводчик, говорил о госте как об авторитетном в своей стране журналисте-международнике», — подчеркнул Родименко. В ходе интервью выяснилось, что Жан-Поль действительно человек бывалый. Три года он находился в заложниках у террористов в Ливане. Одной из немногих книг, которую ему разрешали читать, была «Война и мир», поэтому некоторые фрагменты он выучил наизусть.
«Мне сказали, что я первый француз, который приезжает в этот город, — сказал он, отвечая на вопрос, чем вызван интерес к Калининграду. — Еще семь-восемь месяцев назад у меня возникла мысль посетить Калининград, но мне говорили: город закрыт. Это, однако, еще больше укрепляло мой интерес к нему. То обстоятельство, что этот город был колыбелью Пруссии, что здесь родился Иммануил Кант, что многое связано с французской историей, предопределило мой приезд сюда».
Впрочем, про областной центр в своем интервью француз рассказал немного. Больше внимания он уделил Советску. «Это город, у которого много шарма, — отметил он. — Это шарм прошлого — парк, некоторые здания, мост Королевы Луизы, вся атмосфера города… Очень чистый город. Хорошо содержится. Французам имя этого города не чуждо, навевает исторические воспоминания. От Триумфальной арки в Париже отходит улица, которая носит имя Тильзита. Bce французские школьники знают об этих тильзитских плотах, где произошла встреча двух императоров» (имеется в виду встреча Александра I и Наполеона летом 1807 года, в результате которой был заключен Тильзитский мир — прим «Нового Калининграда»).
Мост королевы Луизы в Советске. 1995 год. Автор — А. Бахтин. ГАКО.
Весьма любопытны рассуждения французского журналиста о роли СМИ. «В настоящее время французская пресса стала очень мощной силой, — сообщил он. — И порой у журналистов больше возможностей, чем у депутата национального собрания. Сегодня наша пресса — это некий противовес перед лицом государственной власти. И журналисты, можно сказать, — это привилегированная каста. Их обхаживают и деловые люди, и депутаты. Что касается финансового положения, сложно говорить о каких-то средних величинах, потому что все зависит от того, в каком издании ты работаешь, выходит ли издание в Париже или в провинции. Есть, конечно, разрыв между финансовыми возможностями журналиста и его положением. Тем не менее журналисты имеют даже налоговую скидку в 30 процентов. Это, скорее всего, сложилось исторически, и трудно объяснить, почему. Французы любят равенство во всем, тем не менее, они любят, чтобы где-то были небольшие исключения. Некоторые профессии, например коммивояжёра, манекенщицы, журналиста, — у них есть такие преимущества, и никто не смеет притронуться к ним, даже как-то говорить об этих преимуществах».
Советск. 1960-е годы. Фото из архива Альберта Зайцева.
К проживающему на улице Ивана Сусанина И. Степанову тоже заглянул важный гость. Подробности визита он изложил в письме в «Калининградскую правду», которое было опубликовано под заголовком «Смотрите, кто пришел».
«В один из вечеров мы с женой, как обычно, управились по хозяйству, подоили коров и стали закрывать сарай, — писал Степанов. — Я подошел к колодцу и увидел небольшого зверька с маленькой мордочкой и веретенообразным телом. Подошел к нему, протянул руку, он поднял голову и не убежал. Я погладил его, потом натянув рукавицу, чтобы не укусил, взял гостя на руки. Он доверчиво прижался ко мне, не пищал и не вырывался».
Зверек был отнесен в квартиру, накормлен рыбой и сметаной, после чего уложен спать. Утром он не ушел. Видно, оценив гостеприимство, решил погостить подольше. Хозяева не возражали. Пусть, решили, останется. Даже кличку ему придумали — Кузя.
«Сейчас Кузя совсем освоился, очень шустрый и никуда не убегает, — продолжил автор. — Встречает меня с работы, выходит и ластится к ногам. Вот так и живет у нас. Куда теперь его деть? Выпустить на волю или отдать в зоопарк? Но Кузя от нас вроде бы уходить не собирается. Да и нам уже расставаться с ним жаль. Показывали Кузю многим знакомым. И никто не знает, что это за зверь. Кто говорит ласка, кто — куница, а кто — хорек. Пока мы гадаем, кто к нам пришел, зверек растет и в ус не дует».
Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области и из архива Альберта Зайцева.