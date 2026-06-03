В Калининграде приостановили работу спортивного клуба, использовавшего шумное оборудование, что мешало соседям

А показала это внеплановая проверка, поводом для которой стали обращения от местных жителей. Они у себя дома страдали из-за шума от спортивного инвентаря, тренажеров, музыкального оборудования. Специалисты провели измерения уровня звукового давления в квартире заявителя и установили превышение гигиенических нормативов.