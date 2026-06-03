Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВТБ: Транспорт, образование, торговля, туризм и медицина — наиболее перспективны для развития биометрии

ВТБ участвует в пилотных проектах в разных ролях.

Источник: Комсомольская правда

Биометрия в ближайшие годы перестанет быть «экзотикой» и станет привычной частью повседневных сервисов — от поездок и учебы до покупок товаров с возрастным ограничением и использования медицинских сервисов. Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 рассказала первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

ВТБ участвует в пилотных проектах в разных ролях — от сбора биометрических данных до разработки готовых решений на базе коммерческих биометрических систем. Уже сейчас активно идут пилоты биометрических сервисов:

— в авиа- и железнодорожных перевозках — для регистрации и посадки без паспорта;

— в образовании — для подтверждения личности при дистанционной сдаче экзаменов;

— в торговле — для проверки возраста покупателей;

— в сфере гостеприимства — для упрощения заселения и обслуживания.

В перспективе биометрия может появиться и в медицине. Ее можно использовать для записи к врачу, дистанционных консультаций, а также при покупке рецептурных и льготных лекарств и медицинских изделий.

По словам топ-менеджера банка биометрия может стать универсальным инструментом для подтверждения личности, возраста и социальных льгот в разных жизненных ситуациях.

«Биометрия открывает принципиально новые возможности в повседневных сервисах, где она может упрощать привычные операции, гарантировать безопасность и давать дополнительную выгоду клиентам. Биометрия становится той самой “сквозной нитью” между различными сферами жизни, которая связывает и упрощает цифровые сервисы везде — от проезда на транспорте до доступа к льготам и персональных услуг, делая взаимодействие быстрым, безопасным и бесшовным. ВТБ готов разрабатывать типовые и нетиповые решения и сервисные модели для клиентов и участвовать в их внедрении», — заявила Ольга Скоробогатова.

Почти половина россиян (45%) уже готовы пользоваться биометрией вместо паспорта, следует из последнего опроса* ВТБ. Они готовы заменить предъявление документов на биометрию в таких сферах: 50%** — для подтверждения возраста, 46% — при оплате или проходу на транспорте, 40% — при покупках в магазинах, 37% — для подтверждения льгот при оказании услуг или покупках, 24% — для подтверждения личности по видеосвязи, 23% — при подписании документов и проведении сделок.

* Опрос проведен в мае 2026 года. В нем приняли участие 1500 взрослых жителей крупных российских городов (населением более 100 тыс.).

** Можно было выбрать несколько ответов.