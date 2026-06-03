Новосибирские врачи спасли жизнь человеку с астмой на борту самолета

НОВОСИБИРСК, 3 июня — РИА Новости. Главврач Новосибирской туберкулезной больницы Анна Пятибратова и её заместитель Валерий Изупов спасли жизнь пассажира, у которого случился астматический статус, в самолёте рейсом в Москву. Об этом сообщил минздрав Новосибирской области.
На борту самолёта, следовавшего рейсом Новосибирск — Москва, у одного из пассажиров развился астматический статус, который, в отличие от обычного приступа, не реагирует на привычную терапию и может привести к остановке дыхания и смерти без своевременной помощи.
Среди пассажиров оказались Анна Пятибратова и Валерий Изупов. Они оказали помощь и стабилизировали состояние больного. В аэропорту «Шереметьево» его ждала скорая помощь.
Анна Пятибратова отметила, что у врачей не бывает выходных или «нерабочих» мест. «Мы работаем 24 на 7. Где бы ты ни находился, в том числе и на борту самолёта, профессиональный долг велит прийти на помощь», — сказала врач.
В министерстве добавили, что новосибирские медики летели в Москву на II Международный конгресс специалистов СНГ в области респираторного здоровья.