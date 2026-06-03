В Тамбове пройдет фестиваль «Модерн»

Фестиваль «Модерн» состоится 6 и 7 июня в Тамбове в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в правительстве Тамбовской области.
Традиционно в программу мероприятия войдут танцевальные мастер-классы, «Завтрак на балконе», «Театр на траве», вернисаж «Дама с собачкой», детская и крокетная площадки. В Шоколадном дворике соберутся лучшие шоколатье со всей России, а Конный двор предоставит возможность желающим принять участие в мастер-классах по верховой езде.
В этом году тема фестиваля — «Модерн. Звезды Востока». Она посвящена культурам и образам, которые вдохновляли художников, архитекторов и модельеров рубежа XIX-XX веков. На фестивальных площадках оживут образы Индии, Китая и Египта. Также для гостей прозвучат известные арии русских, итальянских и французских композиторов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.