Новосибирские врачи спасли жизнь человеку с астмой на борту самолета

В министерстве пояснили, что на борту самолета, следовавшего рейсом Новосибирск — Москва, у одного из пассажиров развился астматический статус, который в отличие от обычного приступа не реагирует на привычную терапию и без своевременной помощи может привести к остановке дыхания и смерти.