Новосибирские врачи спасли жизнь человеку с астмой на борту самолета

НОВОСИБИРСК, 3 июн — РИА Новости. Главврач Новосибирской туберкулезной больницы Анна Пятибратова и ее заместитель Валерий Изупов в самолете рейсом в Москву спасли жизнь пассажира, у которого случился астматический статус, сообщил минздрав Новосибирской области.
В министерстве пояснили, что на борту самолета, следовавшего рейсом Новосибирск — Москва, у одного из пассажиров развился астматический статус, который в отличие от обычного приступа не реагирует на привычную терапию и без своевременной помощи может привести к остановке дыхания и смерти.
«Среди пассажиров оказались главный врач Новосибирской туберкулезной больницы Анна Пятибратова и ее заместитель Валерий Изупов. Они оказали помощь и стабилизировали состояние больного. В аэропорту “Шереметьево” его ждала скорая», — говорится в сообщении.
Пятибратова пояснила, что у врачей не бывает выходных или «нерабочих» мест.
«Мы работаем 24 на 7. Где бы ты ни находился, в том числе и на борту самолета, профессиональный долг велит прийти на помощь», — сказала врач, ее слова привели в пресс-службе.
В министерстве добавили, что новосибирские медики летели в Москву на II Международный конгресс специалистов СНГ в области респираторного здоровья.