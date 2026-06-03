Оползень случился у парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде

Рядом с нижегородской «Швейцарией», в районе остановки «Медицинская», сошел оползень. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати…».
Как стало известно, у подножья парка рухнула часть подпорной стены, которая противостояла оползням, а вместе с ней — четыре дерева.
В городском управлении инженерной защиты объяснили случившееся аномально снежной зимой и перенасыщением почвы влагой. По словам специалистов, подвижки носят локальный характер. Поскольку участок находится вдали от жилых зданий, оползень не представляет опасности.
Отметим, что раньше под «Швейцарией» проходила железная дорога. Закрыли ее из-за оползней, препятствующих безопасной работе. В настоящий момент дренажные системы вышли из строя. Исследователи подземных сооружений опасаются, что площадь обвала будет увеличиваться.
Ранее мы писали, что оползень произошел у общежитий нижегородского ИТ-кампуса «Неймарк».