Оползень случился у парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде

Отметим, что раньше под «Швейцарией» проходила железная дорога. Закрыли ее из-за оползней, препятствующих безопасной работе. В настоящий момент дренажные системы вышли из строя. Исследователи подземных сооружений опасаются, что площадь обвала будет увеличиваться.