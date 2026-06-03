СК показал видео с моментом гибели белоруса из-за выпавшей со станка доски

Следственный комитет показал видео с моментом гибели белоруса из-за выпавшей со станка доски.
Инцидент случился 27 мая 2026 года на деревообрабатывающем предприятии в Ганцевичах. В момент распила древесины на циркулярном станке случился выброс доски, которая смертельно травмировала 56-летнего мужчину. У местного жителя, как уточняют в ведомстве, не было допуска к работе. Кроме того, он не проходил соответствующее обучение.
В отношении директора предприятия Ганцевичский районный отдел Следственного комитета завел уголовное дело по части 2 статьи 306 Уголовного кодекса — нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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