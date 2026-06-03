Суд отклонил два иска к курской корпорации развития на 441 млн рублей

По данным арбитражной картотеки, с 2014 года АО «Корпорация развития Курской области» стало участником 85 дел, в 56 из них организация выступает ответчиком. Последний иск к ней в конце мая подало курское ООО «Стройкомфорт ИБ» (собственники — Нина Бирюкова, Лариса Глушкова и Татьяна Пестрецова). В нем подрядчик соцобъектов в регионе требовал взыскать в его пользу 1,35 млрд руб. Согласно документам дела, впоследствии сумма была скорректирована до 135,7 млн руб. Арбитраж отказался рассматривать заявление из-за неуплаты госпошлины и не стал предоставлять компании соответствующую отсрочку. Новый иск общество пока не подавало.